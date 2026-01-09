A Fiumicino, a partire dal 9 gennaio 2026, si ripristina la distribuzione di beni di prima necessità, rispondendo all'aumento delle richieste di assistenza da parte delle famiglie in difficoltà. La Misericordia della città conferma la riapertura dei servizi di consegna e distribuzione, per offrire un supporto concreto a chi ne ha bisogno. Questa misura mira a sostenere le persone più vulnerabili sul territorio locale.

Fiumicino, 9 gennaio 2026 – Crescono le richieste di aiuto da parte delle famiglie in difficoltà sul territorio e la Misericordia confraternita città di Fiumicino annuncia la riapertura della distribuzione e della consegna di beni di prima necessità. Un intervento che torna ad attivarsi a fronte di un bisogno sociale sempre più evidente, come segnalato dagli stessi volontari. L’associazione fa sapere di ricevere quotidianamente richieste di sostegno, motivo per cui è stata riavviata l’organizzazione degli approvvigionamenti alimentari destinati ai nuclei familiari più fragili. L’obiettivo, spiegano dalla Misericordia, è garantire un aiuto concreto ma anche equo, indirizzato a chi si trova in una reale condizione di necessità. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Leggi anche: Povertà nel Veronese: aumentano richieste di aiuto, si rafforza la rete di solidarietà

Leggi anche: Il liceo Ribezzo dona beni di prima necessità: si conclude la raccolta benefica

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Fiumicino, riapre la distribuzione di beni di prima necessità: aumentano le richieste d’aiuto - L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno quotidiano della Misericordia di Fiumicino nel campo dell’assistenza sociale, un’attività che si regge anche sul contributo della comunità e sulla ... ilfaroonline.it