Suicidio assistito in Italia aumentano le richieste ma le norme sono ancora ferme | lo studio
Un’opinione pubblica sensibilizzata e un Parlamento assente. Una ricerca accademica ha scattato una fotografia completa dell’ Italia sul tema del suicidio assistito. Le richieste aumentano e il vuoto normativo si fa più pesante, lasciando sempre più cittadini e rappresentanti delle istituzioni privi di risposte su come procedere al suicidio assistito. Un vuoto che genera delle risposte frammentarie e talvolta contradditorie, come spesso capita con il Servizio sanitario nazionale. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Frontiers in Psychiatry ed è firmato da Emanuela Turillazzi e Naomi Iacoponi dell’Università di Pisa, insieme a Donato Morena e Vittorio Fineschi della Sapienza di Roma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Kessler, il suicidio assistito per uscire di scena. “La data scelta insieme”
Il suicidio assistito delle gemelle Kessler. Ellen malata di cuore, decisione presa da mesi
Suicidio assistito nelle Marche, Mangialardi ci riprova: proposta di legge bis
Il suicidio assistito dovrebbe entrare nei programmi scolastici? Il Parlamento dei giovani svizzeri lancia una proposta che fa discutere: informare e sensibilizzare gli studenti sul tema del suicidio assistito, attraverso workshop e settimane tematiche. Il link all'a - facebook.com Vai su Facebook
Il suicidio assistito a scuola? Il Parlamento dei giovani svizzeri propone di introdurre informazione e sensibilizzazione sul tema nei programmi scolastici. Una scelta che divide. Vai su X
