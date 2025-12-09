Suicidio assistito in Italia aumentano le richieste ma le norme sono ancora ferme | lo studio

Ilfattoquotidiano.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’opinione pubblica sensibilizzata e un Parlamento assente. Una ricerca accademica ha scattato una fotografia completa dell’ Italia sul tema del suicidio assistito. Le richieste aumentano e il vuoto normativo si fa più pesante, lasciando sempre più cittadini e rappresentanti delle istituzioni privi di risposte su come procedere al suicidio assistito. Un vuoto che genera delle risposte frammentarie e talvolta contradditorie, come spesso capita con il Servizio sanitario nazionale. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Frontiers in Psychiatry ed è firmato da Emanuela Turillazzi e Naomi Iacoponi dell’Università di Pisa, insieme a Donato Morena e Vittorio Fineschi della Sapienza di Roma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

suicidio assistito in italia aumentano le richieste ma le norme sono ancora ferme lo studio

© Ilfattoquotidiano.it - Suicidio assistito, in Italia aumentano le richieste ma le norme sono ancora ferme: lo studio

Kessler, il suicidio assistito per uscire di scena. “La data scelta insieme”

Il suicidio assistito delle gemelle Kessler. Ellen malata di cuore, decisione presa da mesi

Suicidio assistito nelle Marche, Mangialardi ci riprova: proposta di legge bis

suicidio assistito italia aumentanoSuicidio assistito, in Italia aumentano le richieste ma le norme sono ancora ferme: lo studio - Studio accademico rivela un forte consenso popolare sul fine vita, mentre il Parlamento resta immobile creando vuoti normativi ... Secondo ilfattoquotidiano.it