Micro discariche abusive affidati gli interventi

Le microdiscariche abusive rappresentano una sfida continua per il corretto smaltimento dei rifiuti. Nonostante i miglioramenti nella raccolta differenziata, alcuni comportamenti incivili contribuiscono a sporcare le aree pubbliche, creando piccole discariche abusive. Per affrontare questa problematica, è importante affidarsi a interventi mirati e professionali, che aiutino a mantenere il decoro urbano e favoriscano una comunità più pulita e rispettosa dell’ambiente.

Grandi passi avanti nella raccolta differenziata ma ancora oggi gli incivili sporcano indisturbati strade e marciapiedi creando microdiscariche. Con affidamento diretto il Comune ha approvato il progetto di servizio di rimozione, raccolta, recupero, trasporto e smaltimento dirifiuti abbandonati. Lotta alle discariche abusive. L'assessore all'Ambiente: "Servizio aggiuntivo rispetto alla raccolta porta a porta"

