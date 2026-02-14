Milan Primavera che colpo a Genova | 2-1 e ritorno al successo

Il Milan Primavera ha vinto a Genova con un punteggio di 2-1, dopo aver subito due sconfitte di fila. La squadra di Giovanni Renna ha dimostrato carattere e determinazione, segnando il gol decisivo negli ultimi minuti. La partita si è giocata sotto una pioggia battente, ma i giovani rossoneri sono riusciti a mantenere la concentrazione fino alla fine.

Il Milan Primavera, dopo due sconfitte consecutive, ritrova il sorriso. Quest'oggi, i rossoneri di Giovanni Renna hanno battuto il Genoa in trasferta per 2-1: a segno Perera e Domnitei, andato in gol appena dopo 4 minuti dal suo ingresso in campo. I rossoneri, quindi, escono vittoriosi e ritornano a Milano con 3 puti importantissimi, che li fanno volare a quota 34, soli 3 punti in meno dalla zona playoff: (Fonte acmilan.com) - Un successo meritato al termine di una partita condotta con carattere, ordine e personalità. Dopo tre partite senza vittorie, il Milan Primavera ritrova i tre punti nella trasferta di Genova contro il Genoa: 2-1 il risultato finale per i rossoneri, frutto dei gol di Perera poco prima dell'intervallo e Domni?ei a metà ripresa.