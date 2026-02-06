Camarda di ritorno al Milan? Riso rivela in un’intervista cosa è successo a gennaio

Giuseppe Riso, il procuratore di Francesco Camarda, ha confermato che il giovane attaccante potrebbe tornare al Milan. In un'intervista esclusiva, Riso ha spiegato cosa è successo a gennaio e ha fatto luce sulle trattative che coinvolgono il club rossonero e alcuni dei suoi assistiti. La situazione è ancora da definire, ma il nome di Camarda torna a circolare con insistenza.

Giuseppe Riso, fondatore della 'GR Sports', è procuratore di alcuni calciatori con un presente e con un passato nel Milan: il famoso agente ha rilasciato alcune dichiarazioni su di loro in un'intervista in esclusiva a 'Tuttosport' oggi in edicola. Qui di seguito, uno stralcio delle sue parole. Su Francesco Camarda che, a metà calciomercato invernale, sembrava ad un passo dal ritorno al Milan dal prestito al Lecce: «Tutto vero: Camarda stava tornando al Milan. Poi ha avuto il problema alla spalla e si è dovuto operare. Magari a Lecce avrà più spazio e potrà dar loro una mano nel finale di stagione». 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

