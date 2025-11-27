Milan Futuro ritorno al successo | Ossola regala i 3 punti ai rossoneri

Pianetamilan.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan Futuro di Massimo Oddo torna finalmente a vincere! Nella giornata di ieri è arrivata la vittoria con il Real Calepina: il resoconto del match. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan futuro ritorno al successo ossola regala i 3 punti ai rossoneri

© Pianetamilan.it - Milan Futuro, ritorno al successo: Ossola regala i 3 punti ai rossoneri

Contenuti che potrebbero interessarti

Milan Futuro, vittoria sul Real Calepina: ecco la classifica aggiornata. Segui tutte le ultimissime sui rossoneri - Segui tutte le ultimissime sui rossoneri Una vittoria fondamentale nel turno di recupero ha rilanciato con forza le ambizioni d ... milannews24.com scrive

Futuro Maignan, il CorSera: "Milan pronto a riaprire il dossier per non finire come con Calha" -  Con il contratto in scadenza al termine di questa stagione, fra circa sette mesi, e le prestazioni del capitano rossonero che quest'anno ... Come scrive milannews.it

Allegri e il futuro Milan: "Il passato non conta, guardo il bicchiere mezzo pieno" - In conferenza stampa da Singapore, a due giorni dall’amichevole contro l’Arsenal (dopo quella in famiglia con ... Segnala tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Milan Futuro Ritorno Successo