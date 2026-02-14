Milan-Pisa | punti sofferti ma preziosi

L’AC Milan ha portato a casa una vittoria difficile contro il Pisa, rischiando fino alla fine, nella partita di venerdì 13 febbraio alla Cetilar Arena. La squadra di Stefano Pioli ha conquistato tre punti importanti, anche se ha dovuto sudare per ottenere il risultato, grazie a due gol segnati nel secondo tempo.

L’AC Milan torna da Pisa con punti sofferti ma preziosi nella 25ª giornata di Serie A 20252026. Venerdì 13 febbraio 2026, alla Cetilar Arena, i rossoneri battono 2-1 i toscani. La partita è stata un mix di sofferenza e qualità. Nel primo tempo il Milan ha dominato. Sul fronte social, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Luka Modric ha deciso la partita, regalando al Milan una vittoria di misura contro il Pisa.

Massimiliano Allegri ha commentato il risultato della partita tra Pisa e Milan, spiegando che la squadra toscana ha rappresentato un avversario difficile da affrontare.

