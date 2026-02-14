Milan Modric post Pisa | Nel secondo tempo ci siamo un po’ rilassati Felice per…

Luka Modric ha commentato il match tra Pisa e Milan, spiegando che nel secondo tempo la squadra si è un po’ rilassata. Dopo aver segnato il gol che ha portato i rossoneri in vantaggio, il centrocampista croato si è detto soddisfatto, anche se ha notato qualche calo di attenzione. Modric ha aggiunto che la sua felicità deriva anche dal modo in cui la squadra ha affrontato la sfida, nonostante alcune disattenzioni. Il giocatore ha parlato con entusiasmo dopo aver concluso la partita alla ‘Cetilar Arena’, dove il Milan ha conquistato tre punti importanti.

Luka Modric, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta alla 'Cetilar Arena' di Pisa. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. A 40 anni e 5 mesi hai tenuto aperto il campionato. Sei l'over 40 più forte di sempre? "Grazie (sorride, ndr). Prima di tutto non potevamo sbagliare oggi, sapevamo che questi punti sarebbero stati cruciali per la lotta in testa alla classifica e li abbiamo presi. Nel secondo tempo ci siamo rilassati un po' e non abbiamo avuto attenzione. Per questo hanno segnato. Ma alla fine abbiamo attaccato e abbiamo segnato il secondo gol, siamo felici per la vittoria".