Milan Modric la carta segreta | il Diavolo prova il colpo di calciomercato dal Real Madrid

Il Milan sta pensando di acquistare Luka Modric dal Real Madrid, spinto dalla volontà di rafforzare il centrocampo. La società rossonera valuta questa mossa come un’opportunità per ottenere un giocatore esperto senza dover pagare una cifra di trasferimento. Modric, che ha già 38 anni, potrebbe arrivare a parametro zero al termine del suo contratto con i blancos. La trattativa è ancora in fase preliminare, ma il club milanese tiene sotto osservazione questa possibilità concreta.

Calciomercato Milan, il Diavolo pensa anche alle prossime stagioni. Il Milan potrebbe cambiare molto in futuro, specialmente se il club dovesse giocare di nuovo in Champions League. Per il futuro il Diavolo potrebbe essere attento anche a delle occasioni importanti a parametro zero, con giocatori interessanti. Ecco il punto della difesa del Milan. PROSSIMA SCHEDA>>> Situazione ormai chiarissima per quanto riguarda la fascia sinistra del Diavolo: il titolarissimo è Davide Bartesaghi. Il classe 2005 è il vero erede di Theo Hernandez, che ha lasciato il Milan in estate. Pervis Estupinan, su cui il Milan ha investito anche tanto a livello economico, non ha ancora inciso e per ora resta solo un'alternativa dalla panchina. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Modric la carta segreta: il Diavolo prova il colpo di calciomercato dal Real Madrid ‘Vieni qui?’: Modric chiama l’ex Real Madrid al Milan! Le ultime di calciomercato Luka Modric ha chiamato l’ex compagno al Real Madrid, spingendo il Milan a tentare un colpo importante in vista della prossima estate. Calciomercato Inter LIVE: frena l’affare Mlacic, Oaktree pensa al colpo dal Real Madrid Aggiornamenti in tempo reale sul calciomercato dell'Inter: si segnala una pausa nell'affare Mlacic e l'interesse di Oaktree per un acquisto dal Real Madrid. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Modric decisivo, il Milan passa 2-1 sul campo del Pisa; Pisa-Milan 1-2, Modric la risolve nel finale: i rossoneri non mollano la lotta scudetto; Milan, chi preoccupa di più tra Pulisic e Modric: il punto sui rinnovi. Brignone tifosa d’oro, l'omaggio del club; Modric arriva in soccorso del Milan, che si impone soffrendo a Pisa. Pisa-Milan 1-2, gol e highlights: la decide un gran numero di ModricGara complicatissima per i rossoneri che battono il Pisa grazie a un gran gol di Modric a poco meno di 10' dal termine. Nel primo tempo la squadra di Hiljemark si chiude bene, ha la miglior chance ma ... sport.sky.it Milan, chi preoccupa di più tra Pulisic e Modric: il punto sui rinnovi. Brignone tifosa d’oro, l'omaggio del clubLa strategia del Milan per blindare i top player: da Pulisic a Modric e Leao, i rinnovi più spinosi. Pronto l'omaggio a Federica Brignone, tifosa rossonera doc. sport.virgilio.it #Fabregas parla di #NicoPaz in conferenza stampa “Se dovrà giocare al Real Madrid, dovrà vivere con quest’etichetta e la pressione addosso” Cosa ne pensate #Calcionews24 x.com Alcune recenti dichiarazioni di John Obi Mikel hanno causato molta polemica. L’ex centrocampista del Chelsea ha puntato direttamente il Real Madrid e i suoi giocatori, in particolare Toni Kroos: “Toni Kroos è stato un centrocampista mediocre. Io ero un gio facebook