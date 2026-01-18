Calciomercato Inter LIVE | frena l’affare Mlacic Oaktree pensa al colpo dal Real Madrid

Aggiornamenti in tempo reale sul calciomercato dell'Inter: si segnala una pausa nell'affare Mlacic e l'interesse di Oaktree per un acquisto dal Real Madrid. Di seguito, tutte le trattative, le indiscrezioni e gli incontri recenti riguardanti il mercato nerazzurro.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l'anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell'organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l'amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale.

Calciomercato live: Cancelo si avvicina all'Inter, Roma tra Raspadori e Zirkzee, Pisilli piace a De Rossi, Juve su Schlager - Calciomercato live le news di oggi, sabato 3 gennaio 2026: La sessione invernale è ufficialmente iniziata e le squadre italiane si stanno muovendo per concludere ... leggo.it

Calciomercato live: Raspadori conteso tra Roma e Lazio, Inter-Cancelo ore calde, Galatasaray su Frattesi - Raspadori conteso tra Lazio e Roma, l'attaccante ex Napoli potrebbe approdare nella Capitale e nelle ultime ore ... leggo.it

Inter-Mlacic, l'Hajduk Spalato accetta l'offerta: tra domenica e lunedì sarà a Milano #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato #Inter #HajdukSpalato #Mlacic x.com

Inter, Nico Gonzalez per la fascia, Frattesi al centro del mercato https://www.calciostyle.it/calciomercato/inter-nico-gonzalez-per-la-fascia-frattesi-al-centro-del-mercatofsp_sid=1906577 di Giacomo Segreto - facebook.com facebook

