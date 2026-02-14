Milan Futuro Oddo | Partita pulita abbiamo rischiato poco dietro Dovevamo essere più cinici davanti

Dopo la partita tra Milan Futuro e Breno, Massimo Oddo ha spiegato che il risultato è stato influenzato dal modo in cui la sua squadra ha gestito le occasioni in attacco. Ha sottolineato che la sfida è stata corretta e che i suoi hanno evitato rischi in difesa, ma avrebbe preferito essere più efficace davanti alla porta avversaria. Oddo ha anche commentato il comportamento dei suoi giocatori, definendo la partita “pulita”, e ha evidenziato la necessità di migliorare la fase realizzativa.

Al termine di Milan Futuro-Breno, l'allenatore rossonero Massimo Oddo ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco le sue parole Il Milan Futuro torna a vincere. I rossoneri allenati da Massimo Oddo hanno battuto questo pomeriggio il Breno per 1-0. Decisivo il rigore trasformato nel primo tempo da Chaka Traorè. Nel post partita, il tecnico dell'Under 23 rossonera ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco le sue parole . 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan Futuro, Oddo: “Partita pulita, abbiamo rischiato poco dietro. Dovevamo essere più cinici davanti” Milan Futuro, Oddo: “Partita equilibrata. Noi siamo stati un po’ più cinici” Al termine della partita tra Leon e Milan Futuro, conclusa con una vittoria per 3-0 dei rossoneri, l’allenatore Massimo Oddo ha commentato l’incontro. Milan Futuro, Oddo: “Abbiamo messo più grinta. Bartesaghi? Un esempio da seguire” Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Milan Futuro-Virtus Ciseranobergamo, Serie D 2025/2026: Match Preview; Playoff, ripescaggi e il precedente Ancona: come il Milan Futuro si prepara a tornare in C; Milan Futuro, sconfitta di misura contro la Virtus Ciserano Bergamo: il resoconto; Milan, la maledizione continua: terza sconfitta consecutiva in casa e playoff più lontani. Milan Futuro, Oddo: Non è stata tra le migliori prestazioni: va bene, fa parte del percorso anche questoIl Milan Futuro non è riuscito a portarsi a casa la vittoria questo pomeriggio: 2-2 contro lo Scanzorosciate in trasferta dopo che al 7° minuto del primo tempo ... milannews.it Milan Futuro-Ciserano Bergamo 0-1: rossoneri puniti da ViscardiDiretta Milan Futuro-Ciserano Bergamo di Domenica 8 febbraio 2026: decisiva una rete di Viscardi al 17' della ripresa sugil sviluppi di un corner ... calciomagazine.net #SerieD, #MilanFuturo-Breno finisce 1-0: rossoneri tornano al successo. Buona prestazione e risultato stretto #SempreMilan x.com CALCIO - SERIE D, IL PROGRAMMA DELLA 24ª GIORNATA Cinque anticipi apriranno domani pomeriggio la ventiquattresima giornata di Serie D, settima del girone di ritorno: nel Girone A Sestri Levante-Gozzano (ore 15), nel Girone B Milan Futuro-Breno ( facebook