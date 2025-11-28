Milan Futuro Oddo | Abbiamo messo più grinta Bartesaghi? Un esempio da seguire

Nella giornata di ieri il Milan Futuro di Massimo Oddo ha affrontato il Real Calepina: le parole dell'allenatore rossonero a fine match. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan Futuro, Oddo: “Abbiamo messo più grinta. Bartesaghi? Un esempio da seguire”

Altre letture consigliate

#Maignan-#Milan: futuro incerto Si attivano i club #Calciomercato #SerieA - facebook.com Vai su Facebook

Milan Futuro, relegated to Serie D and now Fifth, has launched talents as planned, writes Gazzetta dello Sport ? today milanreports.com/2025/11/28/bar… Vai su X

Milan Futuro, Oddo: “Bartesaghi è l’esempio per questi ragazzi” - Mister Massimo Oddo commenta l'ultima vittoria del Milan Futuro e indica Bartesaghi come modello da seguire per i giovani rossoneri. msn.com scrive

Milan Futuro-Real Calepina (1-0): i rossoneri tornano a vincere - Il Milan Futuro torna alla vittoria nel recupero contro il Real Calepina e lo fa grazie ad un gran gol di Ossola nel secondo tempo. Da milannews.it

Oddo: "Dobiamo dare di più e fare meglio, perché questa squadra ha le capacità per chiudere meglio le partite" - Real Calepina, sfida che ha visto i rossoneri tornare alla vittoria grazie alla rete di Lorenzo Ossola, mister Massimo Oddo è intervenuto ... Lo riporta milannews.it