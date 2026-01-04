Milan Futuro Oddo | Partita equilibrata Noi siamo stati un po’ più cinici

Al termine della partita tra Leon e Milan Futuro, conclusa con una vittoria per 3-0 dei rossoneri, l’allenatore Massimo Oddo ha commentato l’incontro. Ha sottolineato l’equilibrio della gara, evidenziando come la differenza sia stata la maggiore concretezza dei suoi giocatori. Le sue parole offrono uno sguardo chiaro sull’andamento della partita e sulle considerazioni del tecnico dopo il match.

Al termine del match tra Leon e Milan Futuro, terminato 3-0 per i rossoneri, l'allenatore Massimo Oddo, ha rilasciato delle dichiarazioni. Il Milan Futuro torna in campo e lo fa nel migliore dei modi: 3-0 in trasferta al Leon. Al termine del match, l'allenatore dei rossoneri Massimo Oddo ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sulla partita.

