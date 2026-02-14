milan cortina pinheiro braathen vince il gigante e scrive la storia per il brasile

Lucas Pinheiro Braathen ha conquistato la medaglia d’oro nel gigante di Bormio, portando il Brasile alla prima medaglia ai Giochi invernali. La sua vittoria sulla pista Stelvio ha sorpreso gli appassionati di sport, che non si aspettavano un risultato così sorprendente da parte di un atleta brasiliano. Con questa vittoria, Braathen ha scritto un capitolo nuovo nella storia dello sci in Brasile.

Sulla pista Stelvio di Bormio si scrive una pagina di storia. Lucas Pinheiro Braathen vince l’ oro nel gigante regalando al Brasile la prima medaglia in assoluto ai Giochi invernali. L’atleta, che fino a due anni fa gareggiava per la Norvegia, ha preceduto di 95 centesimi l’elvetico Marco Odermatt, che ancora una volta a questi Giochi fallisce l’appuntamento con il podio più alto. Terzo posto per l’altro svizzero Loic Meillard. “Ho sciato seguendo completamente il mio intuito e il mio cuore, non pensavo alla storia”, ha detto il brasiliano a fine gara. Caduto Alex Vinatzer nella seconda manche dopo l’undicesimo posto nella prima run. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Lucas Pinheiro Braathen ha conquistato il primo oro per il Brasile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, dopo aver completato con successo la seconda manche.

Lucas Pinheiro Braathen ha dominato la prima manche dello slalom gigante alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, lasciando tutti gli avversari indietro.

