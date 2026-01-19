Pellegatti esulta dopo Milan-Lecce | Saelemaekers un giocatore straordinario

Dopo la sfida tra Milan e Lecce, il giornalista Carlo Pellegatti ha commentato la prestazione dei rossoneri, soffermandosi in particolare su Saelemaekers. Nel suo approfondimento, Pellegatti ha evidenziato le qualità del giocatore belga, sottolineando il suo ruolo nel successo della squadra. L’analisi si concentra sull’andamento della partita e sulle prestazioni individuali, offrendo un quadro chiaro e obiettivo di quanto avvenuto allo stadio San Siro.

Il Milan vince in casa contro il Lecce 1-0 grazie al gol nel secondo tempo di Niclas Fullkrug sul grandissimo assist dalla fascia di Saeleamekers. Un impatto importante da parte del tedesco nella squadra di Massimiliano Allegri. Il giornalista Carlo Pellegatti ha celebrato i tre punti nel post partita. Ecco le sue parole da Instagram. "Oggi parlo tedesco. Grazie mille mio caro Fullkrug. Non so parlare fiammingo, altrimenti ringrazierei, loderei Saelemaekers. E' un giocatore straordinario: era vicino a Tomori ad aiutare il Milan in difesa poi ha dato quell'assist morbidissimo a Fullkrug. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan, apprensione per Saelemaekers: dolore all’adduttore dopo il Lecce

Il Milan monitora con attenzione le condizioni di Alexis Saelemaekers, che ha abbandonato il campo durante la partita contro il Lecce a causa di un dolore all’adduttore. L’episodio, avvenuto dieci minuti prima del termine, solleva preoccupazioni sul suo stato di salute e sulla possibilità di eventuali conseguenze per le prossime gare. Restano da valutare gli esiti degli accertamenti medici per definire eventuali tempi di recupero.

Milan, ecco le condizioni di Saelemaekers dopo l’infortunio contro il Lecce

Dopo l'infortunio occorso durante la partita tra Milan e Lecce, Alexis Saelemaekers ha dovuto lasciare il campo all'80’. Il centrocampista belga classe 1999, sostituito da Zachary Athekame, sta valutando le sue condizioni. Seguiranno aggiornamenti sulle sue eventuali conseguenze e sul recupero.

