Il sindaco Lepore ha chiesto più agenti di polizia al Cpr di Bologna, mentre il ministro Piantedosi ribatte che il sistema dei rimpatri sta funzionando. La discussione si accende mentre aumentano i controlli e le operazioni di rimpatrio nella struttura, con l’obiettivo di gestire meglio i flussi migratori. La tensione tra le parti si mantiene alta, tra dichiarazioni e smentite ufficiali.

La guerra continua, con qualche tentativo di mediazione. Al centro c’è sempre la Sicurezza, definita dal politologo Valbruzzi "il vero derby" tra Bologna e Governo. L’ultimo capitolo riguarda la nota saga su un Cpr in città. Tra Palazzo d’Accursio e l’hotel Savoia Regency continua il botta e risposta tra il sindaco e Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno. Matteo Lepore è tornato sull’argomento dopo l’apertura del governatore Michele de Pascale e lo scambio di lettere tra Regione e Viminale: "Rinnovo a Piantedosi la richiesta di un confronto sulla sicurezza urbana perché Bologna ha bisogno di collaborazione con il Governo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cpr, botta e risposta. Lepore: "Più agenti". Piantedosi: "Il sistema dei rimpatri funziona"

Il ministro Piantedosi e il sindaco Lepore si sono affrontati pubblicamente sulla possibilità di aprire un Cpr a Bologna.

