Cpr botta e risposta Lepore | Più agenti Piantedosi | Il sistema dei rimpatri funziona

Il sindaco Lepore ha chiesto più agenti di polizia al Cpr di Bologna, mentre il ministro Piantedosi ribatte che il sistema dei rimpatri sta funzionando. La discussione si accende mentre aumentano i controlli e le operazioni di rimpatrio nella struttura, con l’obiettivo di gestire meglio i flussi migratori. La tensione tra le parti si mantiene alta, tra dichiarazioni e smentite ufficiali.
La guerra continua, con qualche tentativo di mediazione. Al centro c’è sempre la Sicurezza, definita dal politologo Valbruzzi "il vero derby" tra Bologna e Governo. L’ultimo capitolo riguarda la nota saga su un Cpr in città. Tra Palazzo d’Accursio e l’hotel Savoia Regency continua il botta e risposta tra il sindaco e Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno. Matteo Lepore è tornato sull’argomento dopo l’apertura del governatore Michele de Pascale e lo scambio di lettere tra Regione e Viminale: "Rinnovo a Piantedosi la richiesta di un confronto sulla sicurezza urbana perché Bologna ha bisogno di collaborazione con il Governo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Il ministro Piantedosi e il sindaco Lepore si sono affrontati pubblicamente sulla possibilità di aprire un Cpr a Bologna.
Recentemente, si è assistito a un confronto tra il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, focalizzato sulle tematiche di sicurezza e sui rapporti tra Milano e Roma.
