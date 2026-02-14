Boccia critica il centro di Accoglienza in Albania, definendolo un esempio di politica inefficace e costosa, perché non riesce a ridurre i flussi di migranti verso l’Italia. La decisione della presidente del Consiglio di recarsi in Africa, invece di affrontare il problema dell’immigrazione nel nostro paese, ha attirato molte polemiche. A Monaco si svolge la Conferenza sulla sicurezza, ma la governatrice preferisce evitare il dibattito interno e concentrarsi su altri impegni. Inoltre, ha commentato le critiche di Merz su Trump, ribadendo di non condividere le opinioni dell’opposizione.

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - “La presidente del Consiglio va in Africa pur di non parlare di immigrazione in Italia e di Conferenza sulla sicurezza in corso a Monaco e fa sapere di non condividere le critiche di Merz su Trump, confermando così tutta la sua subalternità. Intanto i disastri del suo Governo sulle politiche sull'immigrazione fanno altri danni. Un cittadino algerino, da quasi vent'anni in Italia con famiglia e figli, trasferito a sorpresa nel centro in Albania è ora da risarcire. È questo il risultato effettivo delle politiche sull'immigrazione del Governo: decisioni forzate, contenziosi, e un danno economico che ricade sulle casse pubbliche". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Migranti: Boccia, 'centro Albania paradigma di politica inefficace e costosa'

L'Italia riapre all'Albania, segnando una svolta nelle politiche migratorie europee.

