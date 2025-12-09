Migranti Nordio | decisioni Ue ottimo viatico per centri Albania
Bruxelles, 9 dic. (askanews) – Le decisioni di ieri del Consiglio Affari interni dell’Ue, sulla lista dei “paesi terzi sicuri”, in cui gli Stati membri potranno inviare i migranti irregolari in attesa di risposta per le loro domande di asilo o in attesa di rimpatrio, e dei “paesi di origine sicuri” per i rimpatri, saranno “certamente” sufficienti affinché si possano utilizzare i centri italiani per i migranti in Albania senza ostacoli da parte dei giudici. Lo ha assicurato oggi a Bruxelles il ministro della Giustizia Carlo Nordio, rispondendo a una domanda durante un breve incontro coi giornalisti alla fine della riunione del Consiglio Giustizia dell’Ue. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
L’accordo sui migranti approvato in Consiglio dell’Unione europea nasconde un grande pacco ai danni del nostro Paese: basta leggere i titoli della stampa tedesca per rendersene conto. Sono anni che la Germania e i Paesi del Nord cercano di bloccare i mo - facebook.com Vai su Facebook
Migranti, Nordio: decisioni Ue ottimo viatico per centri Albania - (askanews) – Le decisioni di ieri del Consiglio Affari interni dell’Ue, sulla lista dei “paesi terzi sicuri”, in cui gli Stati membri potranno inviare i migranti irregolari in attesa ... Scrive askanews.it
