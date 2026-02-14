Michele Fumarola | Non delocalizziamo siamo made in Italy Il mercato ci premia

Michele Fumarola, fondatore di Berwich, spiega che l’azienda non delocalizza e si impegna a rimanere fedele al made in Italy, perché i clienti apprezzano la qualità. La scelta di mantenere tutte le lavorazioni nel paese nasce dal desiderio di garantire un alto standard e di rispondere alle richieste del mercato. Fumarola aggiunge che il successo attuale deriva proprio dall’attenzione alla produzione locale, che permette di offrire prodotti autentici e di qualità superiore. L’obiettivo dell’azienda è espandersi negli Stati Uniti, un mercato che reputa fondamentale per la crescita futura.

Il creatore dei pantaloni Berwich: «Manteniamo il controllo su tutte le fasi di produzione. Vogliamo conquistare l'America». Berwich è un marchio che racconta una storia di famiglia, territorio e savoir-faire italiano. Nato nel 2008 in Valle d'Itria, cuore pulsante della manifattura tessile pugliese, il brand affonda le sue radici nell'esperienza quasi cinquantennale di I.co.man 2000 srl, azienda fondata nel 1977 da Michele Fumarola e Anna Mansueto. Da una piccola bottega di confezione a un ciclo produttivo completamente integrato, Berwich è oggi un punto di riferimento nel panorama dei pantaloni made in Italy, capace di coniugare tradizione sartoriale, ricerca stilistica e manifattura responsabile.