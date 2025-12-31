Regione Piemonte premia le scuole che valorizzano il Made in Italy

La Regione Piemonte ha assegnato 50.000 euro a dieci progetti scolastici dedicati alla promozione del Made in Italy. L’iniziativa mira a valorizzare le eccellenze del territorio attraverso il coinvolgimento delle scuole, rafforzando la conoscenza e l’identità del patrimonio produttivo italiano. Questo sostegno dimostra l’impegno regionale nel promuovere la cultura e le tradizioni che caratterizzano il Made in Italy nel contesto scolastico.

Con 50.000 euro complessivi messi a disposizione, la Regione Piemonte ha sostenuto dieci progetti scolastici nell'ambito di un concorso dedicato alla promozione del Made in Italy. Ogni istituto riceverà un contributo di 5.000 euro, destinato alla realizzazione di iniziative inserite nei percorsi formativi. L'iniziativa è arrivata alla terza edizione.

Made in Italy, la Regione Piemonte premia le scuole del merito - Il concorso per la celebrazione del Made in Italy, presente all'interno nella programmazione dell'offerta formativa, è giunto alla terza edizione. ansa.it

