Giovani imprese del Made in Italy Napoli sul podio | Altagamma premia Paola Grande per la gioielleria
Napoli si distingue sul palcoscenico internazionale con le giovani imprese del Made in Italy. Altagamma premia Paola Grande come miglior brand emergente nel settore della gioielleria, riconoscendo l’eccellenza e l’innovazione della sua creatura, Paola Grande Gioielli, nel contesto della nona edizione del prestigioso premio dedicato ai talenti italiani.
Paola Grande Gioielli si aggiudica il Premio Giovani Imprese Altagamma 2025 per la categoria Gioielleria, nell’ambito della nona edizione del riconoscimento dedicato ai brand emergenti del Made in Italy d’eccellenza. Tra i vincitori figurano anche Francesco Murano, stilista originario della provincia di Salerno, e Lávika, marchio wellness co-fondato dall’attrice siciliana Miriam Leone. Un’edizione che racconta un’Italia creativa, trasversale e sempre più competitiva sui mercati internazionali. I vincitori 2025 per categoria. Moda: Francesco Murano e My Style Bags Design: Slalom Gioielleria: Paola Grande Gioielli Alimentare: Molino Pasini Velocità (nautica e motori): Ice Yachts Hotellerie: Portrait Milano Wellness: Lávika Innovation: Acbc Il Premio Giovani Imprese Altagamma, nato nel 2015, è promosso dalla Fondazione Altagamma insieme a Borsa Italiana, Elite – Gruppo Euronext e Sda Bocconi School of Management. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
