Michela Moioli una leggenda dello snowboard azzurro

Michela Moioli ha portato a casa una medaglia di bronzo ai Giochi di Milano-Cortina 2026, perché ha superato tutte le avversarie nella finale di snowboard cross femminile. La snowboarder italiana ha così aggiunto un’altra medaglia al suo palmares, confermando il suo talento e la costanza nelle Olimpiadi. Nel suo percorso, ha affrontato una gara difficile e combattuta, dimostrando ancora una volta di essere una delle migliori nel suo sport.

Michela Moioli ha scritto un’altra pagina indimenticabile della storia sportiva italiana. Nella suggestiva pista di Livigno, Moioli ha disputato una finale entusiasmante, chiudendo al terzo posto dietro all’australiana Josie Baff e alla ceca Eva Adamczykova in una gara combattuta fino all’ultima curva. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.🔗 Leggi su Sportface.it L'ukulele, quel dente rotto e una valanga di medaglie: chi è Michela Moioli, fenomeno dello snowboard Michela Moioli, campionessa italiana di snowboard, ha iniziato a sciare da bambina prima di passare alla tavola a soli cinque anni, incontrando due maestri che le hanno indicato la strada verso il successo. Olimpiadi: Italia dello snowboard in apprensione per Michela Moioli L’Italia dello snowboard segue con attenzione le gare di Michela Moioli, che si prepara a scendere in pista allo Snow Park di Livigno durante le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Olympic Breakfast, episodio 8: Michela Moioli e una medaglia che ci assomiglia; La caduta di Malinin: Quad God fuori dal podio nel pattinaggio. Snowboard, Moioli non finisce mai: terza medaglia in tre Olimpiadi; Olimpiadi: Livigno esulta con Michela Moioli; Snowboard cross: Michela Moioli e uno storico bronzo olimpico al profumo di pesto ligure. La caduta di Malinin: Quad God fuori dal podio nel pattinaggio. Snowboard, Moioli non finisce mai: terza medaglia in tre OlimpiadiA trent’anni la bergamasca, che ha trascorso la vigilia in ospedale dopo una caduta, conquista il bronzo nello sport delle native digitali. Una carriera immensa. Il dt azzurro Pisoni in lacrime: «Mich ... editorialedomani.it Snowboard cross: Michela Moioli e uno storico bronzo olimpico al profumo di pesto ligureStrepitosa Michiela Moioli che nello snowboard cross vince la medaglia di bronzo olimpico sulla pista di Livigno dopo aver collezionato tutto quanto si poteva vincere in quella disciplina: l'oro a ... telenord.it “Ieri Michela Moioli ha vinto una delle medaglie di bronzo più sofferte e significative che abbia mai visto conquistare” #MilanoCortina2026 #Olimpiadi #Olympics #Moioli x.com MICHELA MOIOLI FA SOGNARE E CONQUISTA IL BRONZO! Con una carica adrenalinica straordinaria, Michela #Moioli conquista nella "sua" Livigno la medaglia di bronzo nello Snowboard cross femminile. Per la campionessa bergamasca é la sua terza facebook