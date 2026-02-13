L' ukulele quel dente rotto e una valanga di medaglie | chi è Michela Moioli fenomeno dello snowboard

Michela Moioli, campionessa italiana di snowboard, ha iniziato a sciare da bambina prima di passare alla tavola a soli cinque anni, incontrando due maestri che le hanno indicato la strada verso il successo. La sua carriera è costellata di medaglie, tra cui l’oro nel snowboard cross alle Olimpiadi di Pyeongchang 2018, e ora si prepara a giocarsi una medaglia anche a Milano Cortina 2026. Recentemente, durante una sessione di allenamento, si è fatta notare per aver rotto un dente in un incidente, un episodio che si distingue tra le sue sfide quotidiane. Seppure con qualche gra

Sì, Michela Moioli “ha qualcosa di speciale dentro”. Quando avvicini la prima olimpionica italiana dello snowboard cross, oro a PyeongChang 2018, le parole di Cesare Pisoni, direttore tecnico dell’Italia e grande mentore della bergamasca, assumono un significato pieno. L’azzurra trasmette energia, c'è poco da fare: si presenta all’Olimpiade di Milano Cortina con una esperienza iniziata a Sochi 2014 e con una bacheca piena di due medaglie olimpiche e sette iridate: ai Giochi 2026 ha il vantaggio di non sentire pressioni totali come chi deve ancora dimostrare, di correre in casa e di essere - a 30 anni - nel proprio centro come atleta e donna. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

