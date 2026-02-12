Olimpiadi | Italia dello snowboard in apprensione per Michela Moioli

L’Italia dello snowboard segue con attenzione le gare di Michela Moioli, che si prepara a scendere in pista allo Snow Park di Livigno durante le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La campionessa italiana, già vincitrice di medaglie olimpiche, si gioca una chance importante per portare a casa una medaglia. Gli appassionati e gli addetti ai lavori sono in fibrillazione, sperando in un risultato che possa risollevare il morale nazionale e confermare il potenziale dello snowboard italiano.

Tra le favorite nella gara di snowboard cross femminile in programma domani, ha riportato un leggero trauma cranico in allenamento, ma dovrebbe essere regolarmente al via L'Italia ha grosse ambizioni da medaglia allo Snow Park di Livigno in queste Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 nello snowboard cross. Più tardi, nella giornata odierna, si disputeranno le fasi a eliminazione diretta della gara maschile che porteranno fino alla finale e all'assegnazione delle medaglie, mentre domani si disputerà la gara femminile. Proprio in tal senso c'è un pò di apprensione per una delle favorite, già medagliata olimpica (oro in Corea nel 2018) Michela Moioli.

