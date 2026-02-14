Michela il Bronzo alle Olimpiadi con il volto tumefatto | chi è la regina Azzurra dello snowboard

Michela, che ha conquistato il bronzo alle Olimpiadi, mostra il volto tumefatto e ancora segnato, ma il suo sorriso rimane forte. La medaglia vesta il suo collo, mentre il dolore si legge negli occhi. La giovane atleta ha affrontato una gara difficile e ha dato tutto, nonostante le ferite visibili sul volto.

C’è un’immagine che più di tutte racconta la forza di questa medaglia: un volto ancora segnato, leggermente tumefatto, e un sorriso che non si spegne. È così che Michela Moioli si è presentata a Casa Italia a Livigno per il Medal Moment, stringendo tra le mani il bronzo nello snowboard cross conquistato a Milano Cortina 2026. Una medaglia che vale doppio, forse triplo, perché arrivata dopo giorni di paura e un trauma facciale rimediato in allenamento che aveva fatto temere il peggio. Fino a poche ore prima della gara, il dubbio era rimasto sospeso nell’aria. La caduta, il passaggio in ospedale, il volto gonfio.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.itImmagine generica

Michela Moioli, chi è l’azzurra bronzo nello snowboard cross a Milano Cortina 2026

Michela Moioli ha conquistato una medaglia di bronzo nello snowboard cross a Milano Cortina 2026, grazie alla sua determinazione e alle recenti fatiche in allenamento.

Michela Moioli conquista il bronzo nello snowboard cross alle Olimpiadi di Milano-Cortina

Michela Moioli ha ottenuto il bronzo nello snowboard cross a Livigno, una vittoria che nasce dalla sua determinazione e preparazione.

