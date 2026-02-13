Michela Moioli chi è l’azzurra bronzo nello snowboard cross a Milano Cortina 2026

Michela Moioli ha conquistato una medaglia di bronzo nello snowboard cross a Milano Cortina 2026, grazie alla sua determinazione e alle recenti fatiche in allenamento. La campionessa italiana ha dimostrato ancora una volta la sua forza sul ghiaccio, superando gli avversari in una gara intensa e combattuta. La sua performance ha portato entusiasmo tra gli appassionati e ha riacceso la speranza di medaglie per l’Italia in questa edizione olimpica.

(Adnkronos) – Alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 è il giorno di Michela Moioli. La campionessa azzurra di snowboard è tornata in pista nello snowboard cross oggi, venerdì 13 febbraio, regalando all’Italia una splendida medaglia di bronzo. L’azzurra, tra le atlete più attese ai Giochi, ha dato battaglia sulla neve di Livigno andando a impreziosire la sua splendida carriera con la terza medaglia olimpica. Chi è Michela Moioli? Prima olimpionica di sempre nella storia azzurra dello snowboard cross (oro vinto nel 2018 a Pyeongchang) e con tre Coppe del Mondo in bacheca (2016, 2018 e 2020), nel marzo del 2025 sulla neve dell’Engadina ha conquistato anche l’oro iridato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

