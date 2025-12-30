Madre e figlia morte a Campobasso tutte le ipotesi | c’è anche il veleno per topi

Le autorità indagano sulla tragica morte di madre e figlia a Campobasso, valutando diverse ipotesi. Tra queste, si considera anche l’eventuale avvelenamento da veleno per topi presente nella farina. Le indagini sono in corso per chiarire le cause di questo grave incidente, mantenendo aperte tutte le possibilità.

(Adnkronos) – Sul decesso di madre e figlia a Campobasso spunta, tra le tante ipotesi, anche l'avvelenamento da topicida contenuto nella farina. "Potrebbe spiegare la velocità con cui si è manifestata l'epatite fulminante, un topicida può dare una forma gravissima di epatite. Il quadro però è anche molto simile a quello sostenuto da altri avvelenamenti,

