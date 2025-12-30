Mamma e figlia morte dopo il cenone | veleno per topi l' ipotesi choc

Durante le festività natalizie, una famiglia di Pietracatella, in provincia di Campobasso, ha subito una tragica perdita di madre e figlia. L'incidente, avvenuto dopo il cenone, è al centro di indagini che ipotizzano la presenza di veleno per topi, sollevando interrogativi sulle cause e sulle circostanze che hanno portato a questa drammatica vicenda.

Una famiglia di Pietracatella, in provincia di Campobasso, è stata colpita da una terribile tragedia durante le festività natalizie. Antonella Di Ielsi, 50 anni, e sua figlia Sara Di Vita, 15 anni, sono decedute dopo aver accusato un malore. Il padre, Gianni Di Vita, è ricoverato in condizioni stabili allo Spallanzani di Roma per intossicazione, mentre la figlia maggiore, che non aveva partecipato al pasto familiare, è stata dimessa dopo controlli precauzionali.Le due vittime si erano recate più volte al pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli di Campobasso prima del decesso, presentando sintomi aspecifici.

