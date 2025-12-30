Mamma e figlia morte dopo il cenone | veleno per topi l' ipotesi choc
Durante le festività natalizie, una famiglia di Pietracatella, in provincia di Campobasso, ha subito una tragica perdita di madre e figlia. L'incidente, avvenuto dopo il cenone, è al centro di indagini che ipotizzano la presenza di veleno per topi, sollevando interrogativi sulle cause e sulle circostanze che hanno portato a questa drammatica vicenda.
Una famiglia di Pietracatella, in provincia di Campobasso, è stata colpita da una terribile tragedia durante le festività natalizie. Antonella Di Ielsi, 50 anni, e sua figlia Sara Di Vita, 15 anni, sono decedute dopo aver accusato un malore. Il padre, Gianni Di Vita, è ricoverato in condizioni stabili allo Spallanzani di Roma per intossicazione, mentre la figlia maggiore, che non aveva partecipato al pasto familiare, è stata dimessa dopo controlli precauzionali.Le due vittime si erano recate più volte al pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli di Campobasso prima del decesso, presentando sintomi aspecifici. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Leggi anche: Mamma e figlia morte dopo la cena: spunta l'ipotesi del veleno per topi nella farina
Leggi anche: Morte per intossicazione in Molise, ipotesi di contaminazione della farina con il veleno per topi
Mamma e figlia morte intossicate a Campobasso, indagati 5 medici; Madre e figlia 15enne morte per intossicazione, forse alimentare: cinque indagati; L’intera famiglia è stata male, dopo la cena della Vigilia a base di pesce, ma una ragazza di 15 anni non ce l’ha fatta ed è morta ieri sera al Cardarelli di Campobasso, oggi è deceduta anche la mamma. Una cena fatale per la famiglia di Pietracatella, in provin; Campobasso, madre e figlia morte dopo aver mangiato pesce: il racconto del medico.
Morte intossicate mamma e figlia, l'ipotesi del veleno per topi nella farina: cosa ha ucciso Sara e Antonella? - Il cenone di Natale in famiglia, i piatti migliori in tavola, poi i dolori, le coliche sempre più forti, la febbre, i dolori, il vomito. ilmessaggero.it
Mamma e figlia morte dopo aver mangiato pesce e funghi: «Tossinfezione di natura ignota». Epatite fulminante, cos'è e i sintomi - Resta avvolto nel mistero il dramma che ha colpito una famiglia di Pietracatella, con la morte della 15enne Silvia Di Vita e della madre Antonella Di Ielsi a poche ore di distanza nel reparto ... leggo.it
Mamma e figlia morte dopo la cena: spunta l'ipotesi del veleno per topi nella farina - Una famiglia distrutta in uno dei momenti più attesi dell'anno da genitori e figli, il Natale. leggo.it
Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, mamma e figlia rispettivamente di 15 e 50 anni, sarebbero morte per una sospetta intossicazione alimentare, manifestando i primi sintomi dopo la cena della Vigilia di Natale. Il decesso di entrambe è avvenuto all’ospedale Car - facebook.com facebook
#NEWS - Mamma e figlia morte per intossicazione alimentare, indagati cinque medici. La tragedia è avvenuta a #Pietracatella, in provincia di #Campobasso, dove hanno perso la vita Sara Di Vita, 15 anni, e la madre Antonella Di Ielsi, 50. La Procura ha iscrit x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.