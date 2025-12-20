Pallanuoto l’Italia batte di misura l’Ungheria in amichevole a Budapest

In un’amichevole a Budapest, l’Italia di pallanuoto ha affrontato l’Ungheria, ospite della piscina Komjadi, nell’ambito del collegiale di preparazione agli Europei 2026. La partita si è conclusa con una vittoria per gli azzurri, che hanno superato i padroni di casa con il punteggio di 15-14. Questo confronto rappresenta un importante momento di test in vista delle competizioni ufficiali.

A Budapest, nell'ambito del common training di preparazione in vista degli Europei 2026 di pallanuoto, l'Italia supera i padroni di casa dell'Ungheria con il punteggio di 14-15 nell' amichevole disputata alla Piscina Komjadi della capitale magiara a conclusione del collegiale. L' Italia si impone di misura per 15-14 anche grazie alle triplette messe a segno da Di Somma e Condemi, dopo essere stata anche in vantaggio di 4 reti nella prima parte di gara. L'Ungheria, guidata dal CT Varga, pareggia più volte, anche in virtù dei 4 gol siglati da Vince Vigvári, ma il Settebello reagisce e porta a casa il successo.

