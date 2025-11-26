Gigi D’Alessio pubblica il 28 novembre il nuovo album “Nuje” in cui racconta l’amore in tutte le sue sfaccettature, non risparmiando niente, nemmeno il dolore di una separazione lunga e duratura, con figli di mezzo. Il cantautore, per sua stessa ammissione, dice sempre con trasparenza la sua verità. In tutto 13 brani, inclusi i singoli già pubblicati “Rosa e lacrime”, “Cattiveria e gelosia” e “Un selfie con la vita”, fino all’ultima “Diamanti e Oro” con la partecipazione di Khaled e Jovanotti, nell’album c’è anche “Filumè”, una dedica speciale alle donne, ispirata a “Filumena Marturano” di Eduardo De Filippo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Mi amano così tanto perché dico la verità e non ho mai mollato. I miei genitori mi hanno insegnato l'amore. Sanremo? Sarebbe bello": così Gigi D'Alessio