Mi amano così tanto perché dico la verità e non ho mai mollato I miei genitori mi hanno insegnato l’amore Sanremo? Sarebbe bello | così Gigi D’Alessio
Gigi D’Alessio pubblica il 28 novembre il nuovo album “Nuje” in cui racconta l’amore in tutte le sue sfaccettature, non risparmiando niente, nemmeno il dolore di una separazione lunga e duratura, con figli di mezzo. Il cantautore, per sua stessa ammissione, dice sempre con trasparenza la sua verità. In tutto 13 brani, inclusi i singoli già pubblicati “Rosa e lacrime”, “Cattiveria e gelosia” e “Un selfie con la vita”, fino all’ultima “Diamanti e Oro” con la partecipazione di Khaled e Jovanotti, nell’album c’è anche “Filumè”, una dedica speciale alle donne, ispirata a “Filumena Marturano” di Eduardo De Filippo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
~ Viaggi preistorici tutti da… ridere! ~ Se avete o conoscete bambini che amano i dinosauri, questi due libri editi da @ilcastorolibri li renderanno felici. Non ci troveranno vere e proprie informazioni sui dinosauri (tanto, se sono paleontologi in erba, sanno già tu - facebook.com Vai su Facebook
Lega, paghino i giudici se amano tanto i clandestini - Lo afferma la Lega sui propri profili social, commentando la decisione con cui le Sezioni Unite ... Si legge su msn.com
Eurispes: gli Italiani amano sempre tanto il presidente Mattarella ma cala fiducia nelle istituzioni - L'ultimo Rapporto Eurispes evidenzia anche che gli italiani rateizzano le spese, viaggiano meno e amano gli animali Claudio Ranieri sarà il prossimo ct dell’Italia: cos’è il doppio incarico e perché ... msn.com scrive