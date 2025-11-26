Mi amano così tanto perché dico la verità e non ho mai mollato I miei genitori mi hanno insegnato l’amore Sanremo? Sarebbe bello | così Gigi D’Alessio

Ilfattoquotidiano.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gigi D’Alessio pubblica il 28 novembre il nuovo album “Nuje” in cui racconta l’amore in tutte le sue sfaccettature, non risparmiando niente, nemmeno il dolore di una separazione lunga e duratura, con figli di mezzo. Il cantautore, per sua stessa ammissione, dice sempre con trasparenza la sua verità. In tutto 13 brani, inclusi i singoli già pubblicati “Rosa e lacrime”, “Cattiveria e gelosia” e “Un selfie con la vita”, fino all’ultima “Diamanti e Oro” con la partecipazione di Khaled e Jovanotti, nell’album c’è anche “Filumè”, una dedica speciale alle donne, ispirata a “Filumena Marturano” di Eduardo De Filippo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

mi amano cos236 tanto perch233 dico la verit224 e non ho mai mollato i miei genitori mi hanno insegnato l8217amore sanremo sarebbe bello cos236 gigi d8217alessio

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi amano così tanto perché dico la verità e non ho mai mollato. I miei genitori mi hanno insegnato l’amore. Sanremo? Sarebbe bello”: così Gigi D’Alessio

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

amano cos236 tanto perch233Lega, paghino i giudici se amano tanto i clandestini - Lo afferma la Lega sui propri profili social, commentando la decisione con cui le Sezioni Unite ... Si legge su msn.com

Eurispes: gli Italiani amano sempre tanto il presidente Mattarella ma cala fiducia nelle istituzioni - L'ultimo Rapporto Eurispes evidenzia anche che gli italiani rateizzano le spese, viaggiano meno e amano gli animali Claudio Ranieri sarà il prossimo ct dell’Italia: cos’è il doppio incarico e perché ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Amano Cos236 Tanto Perch233