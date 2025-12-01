Il patrimonio di Nicola Pietrangeli più gloria che milioni La vittoria del Roland Garros fu di soli 150 dollari

Roma, 1 dicembre 2025 – La morte di Nicola Pietrangeli chiude una stagione irripetibile del tennis italiano e apre una domanda inevitabile: cosa lascia davvero il primo italiano capace di vincere uno Slam? La risposta non si misura in milioni né in conti bancari. La sua eredità vive su due piani: quello materiale, fatto di oggetti, beni e memorie tangibili; e quello immateriale, ben più voluminoso, che abita la cultura sportiva del Paese. Tennis, addio alla leggenda Nicola Pietrangeli Titoli e fama, ma guadagni scarsi. Nicola Pietrangeli è ricordato come una delle colonne portanti del tennis italiano e mondiale.

