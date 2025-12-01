Il patrimonio di Nicola Pietrangeli più gloria che milioni La vittoria del Roland Garros fu di soli 150 dollari

Quotidiano.net | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 1 dicembre 2025 – La morte di Nicola Pietrangeli chiude una stagione irripetibile del tennis italiano e apre una domanda inevitabile: cosa lascia davvero il primo italiano capace di vincere uno Slam? La risposta non si misura in milioni né in conti bancari. La sua eredità vive su due piani: quello materiale, fatto di oggetti, beni e memorie tangibili; e quello immateriale, ben più voluminoso, che abita la cultura sportiva del Paese. Tennis, addio alla leggenda Nicola Pietrangeli Titoli e fama, ma guadagni scarsi. Nicola Pietrangeli è ricordato come una delle colonne portanti del tennis italiano e mondiale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

il patrimonio di nicola pietrangeli pi249 gloria che milioni la vittoria del roland garros fu di soli 150 dollari

© Quotidiano.net - Il patrimonio di Nicola Pietrangeli, più gloria che milioni. La vittoria del Roland Garros fu di soli 150 dollari

Contenuti che potrebbero interessarti

patrimonio nicola pietrangeli pi249Il patrimonio di Nicola Pietrangeli, più gloria che milioni. La vittoria del Roland Garros fu di soli 150 dollari - Oltre a un palmarès impareggiabile, lascia una famiglia e un’eredità non sol ... Si legge su quotidiano.net

patrimonio nicola pietrangeli pi249Furlan: "Pietrangeli talento straordinario e carismatico" - Nicola Pietrangeli è stato il primo italiano a vincere uno Slam nel 1959 al Roland Garros, replicando il trionfo a Parigi nell'anno successivo. Scrive sport.sky.it

patrimonio nicola pietrangeli pi249Nicola Pietrangeli morto, da Giorgia Meloni a Panatta, da Fognini a Nadal: le reazioni alla scomparsa alla leggenda del tennis italiano - Si è spento Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano capace di diventare il primo tennista azzurro a vincere uno Slam. Da ilmessaggero.it

Nicola Pietrangeli: «Il dolore mi blocca a letto e dimentico le cose, forse qualcuno mi ha punito. Jannik Sinner? Mai rosicato...» - Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano, ricorda con emozione e dolore il momento in cui ha perso il figlio Giorgio. Lo riporta leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Patrimonio Nicola Pietrangeli Pi249