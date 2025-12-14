Dal riconoscimento Unesco a Caprarola | la cucina italiana celebra anche i 150 anni della trattoria del Cimino | FOTO
Il 10 dicembre è una giornata storica per la gastronomia italiana: la cucina del nostro Paese è stata ufficialmente riconosciuta come Patrimonio immateriale dell'umanità dall'UNESCO. Tra i simboli di questa eccellenza, anche la trattoria del Cimino a Caprarola, che celebra i 150 anni di storia, testimoniando l'importanza delle tradizioni culinarie italiane a livello globale.
Il 10 dicembre è arrivata l'ufficialità: la cucina italiana è Patrimonio immateriale dell'umanità Unesco. Un passaggio che riconosce a livello mondiale il valore culturale, e non solo gastronomico, della nostra tavola. Ma questo risultato è il frutto di un lavoro corale che affonda le radici nei. Viterbotoday.it
Caprarola celebra il riconoscimento nazionale per la candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio Unesco - NewTuscia – CAPRAROLA – Il Comune di Caprarola esprime viva soddisfazione per il prestigioso traguardo raggiunto dall’Italia: la Cucina Italiana è stata ufficialmente riconosciuta Patrimonio Culturale ... newtuscia.it
La Cucina Italiana diventa Patrimonio dell’Umanità UNESCO - Oggi l'UNESCO ha riconosciuto la Cucina italiana Patrimonio dell'Umanità. libreriamo.it
«Il riconoscimento assegnato questa settimana dall’Unesco alla cucina italiana come patrimonio culturale immateriale dell’umanità era prevedibile, servile, ottuso e irritante. Da quando scrivo di ristoranti combatto contro la presunta supremazia del cibo italian - facebook.com facebook
#Atreju2025 , Mascarino ( @FedAlimentare ): sfida che ci aspetta è rendere riconoscimento Unesco valore per futuro x.com