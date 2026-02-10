La giornata di mercoledì 11 febbraio 2026 si presenta con molte nuvole sulla capitale e la regione. Le temperature sono in calo e il clima si fa decisamente invernale. Le previsioni indicano una giornata di variabilità, con pioggia a tratti e un’atmosfera piuttosto fredda, a causa di correnti più umide che attraversano la zona.

?? Previsioni meteo Roma e Lazio, mercoledì 11 febbraio 2026. Nuvolosità irregolare e clima pienamente invernale La giornata di mercoledì 11 febbraio 2026 vedrà condizioni di variabilità atmosferica sulla Lazio per il passaggio di correnti più umide occidentali. Il tempo resterà comunque in gran parte asciutto, ma con cieli più nuvolosi rispetto ai giorni precedenti. Le temperature subiranno un lieve calo nei valori massimi, mentre il freddo mattutino continuerà a farsi sentire nelle zone interne.?? Meteo Roma. A Roma la giornata sarà caratterizzata da cielo nuvoloso o a tratti coperto, con possibili schiarite nelle ore pomeridiane. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma e Lazio 11 febbraio 2026: più nuvole e temperature in calo

Approfondimenti su Roma Lazio

Venerdì 6 febbraio 2026, il meteo in Lazio si mantiene stabile.

Le previsioni meteo per Roma e il Lazio il 6 gennaio indicano pioggia intensa e un calo delle temperature, con massime di circa 12 gradi.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Roma Lazio

Argomenti discussi: Meteo Roma e Lazio, cambia tutto da martedì: tornano pioggia, temporali e vento forte; Le previsioni del meteo a Roma, nel Lazio e in Italia; Allerta meteo Roma e Lazio 3 febbraio: torna il maltempo, ci attende almeno una settimana di pioggia; Meteo LAZIO Video: previsioni aggiornate.

Lazio e Roma sotto allerta meteo: attenzione a piogge intense e vento forteLa Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo per Roma e gran parte del Lazio in vista della giornata di domani, mercoledì 11 febbraio. Una perturbazione proveniente dall’Atlantico porterà piogge ... msn.com

Allerta meteo arancione nel Lazio 6 febbraio: forti piogge, temporali e raffiche di ventoForti piogge, temporali e raffiche di vento sono le previsioni a Roma e nel Lazio per venerdì 6 febbraio, giornata di allerta meteo arancione ... fanpage.it

Meteo Roma, quando arriva la pioggia e quanto durerà: le previsioni - facebook.com facebook