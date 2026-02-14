Il cielo si apre su Avellino, dove le previsioni indicano una mattinata con alcune nuvole sparse, ma senza pioggia, a causa di un'alta pressione che si sta rafforzando sulla regione.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, sabato 14 febbraio 2026. Avellino – Ad Avellino giornata parzialmente soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2092m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – A Benevento giornata parzialmente soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per sabato 14 febbraio 2026

Oggi in Campania il cielo si trova già coperto e le nuvole continuano ad aumentare.

Sabato 14 febbraio, a Modena, ci sarà una giornata caratterizzata da nuvole fitte e piogge leggere.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Previsioni meteo per sabato 17 gennaio. Pioggia e neve su alcune regioni

Argomenti discussi: Meteo Weekend: il Ciclone di San Valentino rovina il Sabato e la Domenica. Le Previsioni; Arriva il ciclone di San Valentino: Venardi gnocolar primaverile, sabato ventoso e perturbato; Meteo MARCHE Video: previsioni aggiornate; Previsioni meteo sabato 14 febbraio, a Milano e in Lombardia molta pioggia e neve sulle Alpi. Migliora domenica.

Meteo, le previsioni del weekend in Italia: arriva il ciclone di San Valentino e poi calano le temperatureSan Valentino 2026 nel segno delle piogge e del freddo per l'arrivo di una nuova ed intensa perturbazione in Italia. meteo.it

Meteo Italia: piogge, temporali, grandine e neve su alcune regioni. Le previsioniAncora maltempo in Italia per il transito di una serie di perturbazioni dirette verso il Centro-Sud. Neve al Nord. Le previsioni meteo. meteo.it

Tv2000. . Le #previsioni #Meteo di domani sabato #14febbraio facebook