Meteo | Previsioni per sabato 14 febbraio

Sabato 14 febbraio, a Modena, ci sarà una giornata caratterizzata da nuvole fitte e piogge leggere. La causa sono le condizioni atmosferiche che portano un cielo coperto per tutto il giorno. Si prevedono circa 15 millimetri di pioggia, che potrebbero influire sulla viabilità e sugli impegni all'aperto. È consigliabile portare un ombrello se si ha in programma di uscire.

A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 15mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1585m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Est, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Un'area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando una giornata di tempo instabile con piogge ed acquazzoni, in momentanea attenuazione pomeridiana. Nello specifico su litorali, pianura romagnola e dorsale romagnola cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in temporanea attenuazione nel pomeriggio; sulla pianura emiliana cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi.🔗 Leggi su Modenatoday.it Approfondimenti su meteo previsioni Meteo | Previsioni per sabato 7 febbraio Domani a Modena il cielo sarà molto nuvoloso al mattino, con qualche pioggia leggera. Meteo, le previsioni in Campania per sabato 7 febbraio 2026 Oggi in Campania il cielo si trova già coperto e le nuvole continuano ad aumentare. Meteo | Previsioni per Sabato 14 Febbraio 2026 Ultime notizie su meteo previsioni Argomenti discussi: Meteo 15 giorni - Previsioni del tempo a lungo termine; Arriva il ciclone di San Valentino: Venardi gnocolar primaverile, sabato ventoso e perturbato; Meteo Genova e Liguria, le previsioni per il weekend di San Valentino; Previsioni meteo video di sabato 14 febbraio sull'Italia. Meteo Genova e Liguria, le previsioni per il weekend di San ValentinoArriva un nuovo fine settimana, quello di San Valentino. Ecco le previsioni degli esperti di 3BMeteo.com per Genova e la Liguria tra sabato 14 e domenica 15 febbraio. genovatoday.it Meteo Italia: piogge, temporali, grandine e neve su alcune regioni. Le previsioniAncora maltempo in Italia per il transito di una serie di perturbazioni dirette verso il Centro-Sud. Neve al Nord. Le previsioni meteo. meteo.it Meteo Weekend: Ciclone di San Valentino, dopo la pioggia arriva il freddo. Le Previsioni - facebook.com facebook I titoli apocalittici e clickbait generano traffico e quindi ricavi, spesso molto elevati, come nel caso del famoso sito meteo italiano che io ho ribattezzato "meteocirco", ovvero il meteo . it Il problema è che nel lungo periodo finiscono per ridicolizzare la meteorologi x.com