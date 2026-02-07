Oggi in Campania il cielo si trova già coperto e le nuvole continuano ad aumentare. Nel pomeriggio sono attese deboli piogge, con circa 4 millimetri di acqua che cadranno nella zona di Avellino. La giornata si presenta grigia e umida, senza grandi variazioni di temperatura.

Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, sabato 7 febbraio 2026. Avellino – Nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 4mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 1954m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud-Sudovest. Allerte meteo previste: vento. Benevento – Nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 1921m.

© Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per sabato 7 febbraio 2026

Ecco le previsioni meteo in Campania per sabato 3 gennaio 2026.

Oggi in Campania il tempo si mantiene abbastanza variabile.

Previsioni Meteo Italia per sabato, 7 febbraio 2026

Meteo, pioggia e neve per giorni: l’Italia entra in una lunga fase di maltempo. Le previsioniL'Italia è nel mirino delle perturbazioni in questa prima settimana di febbraio 2026. Piogge e nevicate da Nord a Sud. meteo.it

Non si ferma il maltempo, altre perturbazioni in arrivo: le previsioni meteo da giovedì 5 febbraioContinua la fase di maltempo sull'Italia, con piogge insistenti e temperature sopra la media. Le previsioni nei dettagli ... meteo.it

PREVISIONI WEEKEND 7-8 FEBBRAIO CONTINUA IL DOMINIO ATLANTICO PIOGGIA A VALLE, NEVE SUI MONTI Nel corso del weekend il trend meteorologico rimarrà pressoché invariato. Il filo conduttore dell'ultimo periodo, ovvero le umide correnti atlanti facebook