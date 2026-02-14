Meteo allerta arancione nel Lazio in Campania Emilia Romagna e Sardegna | venti di burrasca e temporali

Una perturbazione proveniente dall’Atlantico ha causato l’allerta arancione nel Lazio, in Campania, Emilia Romagna e Sardegna. Le piogge abbondanti e i forti venti stanno già provocando allagamenti e disagi sulle strade principali di queste regioni.

Meteo, scatta l'allerta. Un perturbazione proveniente dall'Atlantico sta portando nuove precipitazioni che, accompagnate dall'intensificazione dei venti, interesseranno tutte le regioni in particolare quelle centro-meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Una perturbazione proveniente dall’Atlantico ha causato l’allerta arancione nel Lazio, Campania, Emilia-Romagna e Sardegna, portando venti di burrasca e forti temporali.

Le previsioni meteo annunciano pioggia e vento forte nel Sud Sardegna, con un’allerta arancione che avvisa i cittadini di possibili disagi.

