Meteo allerta arancione nel Lazio Campania Emilia Romagna e Sardegna | venti di burrasca e temporali

Una perturbazione proveniente dall’Atlantico ha causato l’allerta arancione nel Lazio, Campania, Emilia-Romagna e Sardegna, portando venti di burrasca e forti temporali. Le raffiche di vento hanno già abbattuto alcuni alberi e causato blackout in diverse zone, costringendo molte città a chiudere scuole e attività all’aperto.

Meteo, scatta l'allerta. Un perturbazione proveniente dall'Atlantico sta portando nuove precipitazioni che, accompagnate dall'intensificazione dei venti, interesseranno tutte le regioni in particolare quelle centro-meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.