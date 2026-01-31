Fondi stanziati per il maltempo | il governo conferma l’attivazione delle risorse già previste

Il governo ha annunciato che i fondi già previsti saranno messi a disposizione per aiutare le zone colpite dal maltempo. Le risorse erano state programmate in anticipo, e ora vengono confermate ufficialmente. Le regioni stanno iniziando a ricevere gli aiuti necessari per affrontare le difficoltà.

Il governo ha confermato l'attivazione dei fondi già previsti per far fronte agli effetti del maltempo che ha colpito diverse regioni del Paese negli ultimi giorni. La decisione arriva dopo una serie di allerte meteo che hanno provocato allagamenti, frane e interruzioni di servizi in aree del Nord e del Centro Italia. I fondi, stanziati annualmente per emergenze legate al clima estremo, sono stati messi a disposizione entro le scadenze previste dal sistema di gestione del rischio idrogeologico nazionale. La conferma è arrivata dal presidente del Senato, Renato Schifani, che ha sottolineato che le risorse esistono e che il meccanismo di erogazione è già attivo.

