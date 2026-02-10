Sciacca colpita dal ciclone Harry | attivata richiesta fondi regionali per danni stimati in 1,5 milioni di euro

Questa mattina, il sindaco di Sciacca ha annunciato che il comune ha richiesto alla Regione i fondi per coprire i danni causati dal ciclone Harry. La perturbazione ha provocato allagamenti e crolli, e le prime stime parlano di circa 1,5 milioni di euro di danni. La regione ha già preso in carico la richiesta e sta valutando come intervenire. Intanto, i residenti si preparano a riprendere le loro attività, sperando in tempi rapidi per i lavori di ricostruzione.

Sciacca è ufficialmente inclusa tra i comuni siciliani colpiti dal ciclone Harry, con danni stimati a un milione e mezzo di euro. L'amministrazione comunale ha avviato le procedure per la quantificazione dei danni e l'accesso a fondi regionali per il ripristino, invitando cittadini e imprese a segnalare tempestivamente i danni subiti. L'ordinanza di riferimento è la numero 1.180 della Protezione Civile, datata 30 gennaio. La cittadina agrigentina si trova ora ad affrontare una fase cruciale per la ricostruzione, dopo le violente raffiche di vento e le mareggiate che hanno colpito la costa. Il riconoscimento ufficiale da parte della Protezione Civile apre le porte a un sostegno economico fondamentale per la ripresa delle attività e la messa in sicurezza del territorio.

