Maltempo la Portella-Castanea a rischio frana | intervento urgente del Comune

A causa delle intense precipitazioni di oggi, la strada tra Portella e Castanea San Michele presenta rischi di frana e detriti sulla carreggiata. Il Comune ha avviato immediatamente interventi di emergenza per garantire la sicurezza e limitare eventuali conseguenze. La situazione verrà monitorata costantemente fino a completa sistemazione.

Maltempo, peggiora in tutta Italia. Allerta arancione in Liguria, rischio neve e nubifragi al Nord. Mappa e previsioni per oggi e domani - Genova, 16 novembre 2025 – Peggiorano le condizioni meteo sul Nord Italia per l'arrivo di un'intensa perturbazione oceanica. quotidiano.net

Maltempo, ciclone in arrivo giovedì sull'Italia: «Eventi estremi e temporali auto rigeneranti», le regioni a rischio. Scuole chiuse in Toscana - Le aree più esposte saranno Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Toscana ... leggo.it

Si comunica che domani 7 gennaio per ordinanza del Sindaco il Conservatorio resta chiuso causa maltempo previsto. - facebook.com facebook

