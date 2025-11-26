Ondata di maltempo in Campania oltre 250 gli interventi dei Vigili del Fuoco

Avellinotoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A seguito del maltempo che dalla mattinata di ieri sta colpendo la Campania, particolarmente colpite le province di Napoli, Avellino e Salerno, prosegue il lavoro dei vigili del fuoco: oltre 250 gli interventi svolti per dissesto statico di elementi costruttivi, alberi pericolanti e danni d'acqua. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

