Ondata di maltempo in Campania oltre 250 gli interventi dei Vigili del Fuoco

A seguito del maltempo che dalla mattinata di ieri sta colpendo la Campania, particolarmente colpite le province di Napoli, Avellino e Salerno, prosegue il lavoro dei vigili del fuoco: oltre 250 gli interventi svolti per dissesto statico di elementi costruttivi, alberi pericolanti e danni d'acqua. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

