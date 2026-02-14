Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha dichiarato che esiste una frattura tra l’Europa e gli Stati Uniti, attribuendola alla fine di un vecchio equilibrio mondiale. Durante un intervento, Scholz ha sottolineato come fosse arrivato il momento di adottare un approccio più autonomo, anche in relazione alle nuove sfide internazionali. Nel frattempo, il presidente francese Emmanuel Macron si è esposto con parole dure, affermando che l’Europa deve seguire il proprio modello e rafforzare la sua difesa militare, chiedendo l’aumento di capacità missilistiche, anche con riferimenti espliciti alla questione nucleare.

È un vero e proprio test sulla tenuta delle relazioni transatlantiche quello attorno a cui ruota la Conferenza sulla sicurezza iniziata ieri a Monaco. Per comprenderlo, basta guardare alle parole pronunciate dal cancelliere tedesco, Friedrich Merz: «La pretesa di leadership degli Stati Uniti è messa in discussione, forse è già persa», ha detto. «Nell’era delle grandi potenze, la nostra libertà non è più semplicemente garantita. È minacciata», ha proseguito, per poi aggiungere: «L’ordine internazionale basato su diritti e regole non esiste più come una volta, è iniziata una nuova era». «Noi tedeschi sappiamo che un mondo in cui la legge è dettata dalla forza sarebbe un posto buio. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Merz: «C’è frattura tra l’Europa e gli Usa». Macron vaneggia: «Il modello siamo noi»

