Merz scuote la conferenza di Monaco | Si è aperta una frattura tra Europa e gli Usa l’ordine del dopoguerra non esiste più

Durante la conferenza di Monaco, Merz ha evidenziato una crisi tra Europa e Stati Uniti, sottolineando che l’ordine internazionale del dopoguerra non è più valido. La sua affermazione arriva in un momento in cui le tensioni crescono e i rapporti tra le due sponde dell’Atlantico sembrano indebolirsi. Merz ha quindi insistito sulla necessità di rafforzare le forze militari europee, annunciando che la Germania accelererà il processo per rendere la Bundeswehr l’esercito più forte del continente. Un passo che potrebbe cambiare gli equilibri di potere in Europa, soprattutto in un contesto di crescenti minacce internazionali

La Germania renderà il prima possibile la Bundeswehr «l’esercito convenzionale più potente d’Europa». Lo ha dichiarato il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, nel suo intervento alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco. «La Nato non è più scontata». «Il vecchio ordine mondiale non esiste più ed è stato sostituito da un panorama molto più incerto, plasmato dalla rivalità tra grandi potenze e da una rinnovata attenzione agli interessi nazionali. Si è aperta frattura tra Usa ed Europa. La Nato non è più scontata e la libertà è in pericolo nell’era delle grandi potenze». Queste le parole del cancelliere tedesco, Friedrich Merz, nel suo intervento alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco.🔗 Leggi su Open.online

Durante la conferenza di sicurezza di Monaco, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha sottolineato che il sostegno alla NATO non è più scontato, evidenziando una crescente frattura tra Stati Uniti e Unione Europea.

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha sottolineato che la fiducia tra Stati Uniti e Europa è in crisi, a causa delle tensioni crescenti sulla sicurezza internazionale.

