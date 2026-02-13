Carnevale a Mercogliano | il programma della Zeza 2026

Il Carnevale a Mercogliano prende il via oggi, 12 febbraio 2026, a causa delle restrizioni degli ultimi anni, che hanno rallentato le celebrazioni, ma questa volta la comunità si riunisce con entusiasmo per tornare alle tradizioni. La Zeza, il cuore della festa, coinvolge bande musicali, maschere colorate e sfilate che attraversano le strade del paese. La giornata si apre con la prima sfilata, attesa da molti, che promette spettacoli e allegria per tutti i partecipanti.

Mercogliano (AV), 12 febbraio 2026 – Si apre oggi, a Mercogliano, il tradizionale Carnevale della Zeza, un evento che ogni anno coinvolge l’intera comunità locale e che nel 2026 si sviluppa su un programma ricco di appuntamenti, tra tradizione, cultura e festa popolare. L’Associazione “La Zeza” di Mercogliano, organizzatrice della manifestazione, ha annunciato una serie di eventi che si svolgeranno dal 12 al 17 febbraio. Il 13 febbraio, alle ore 20.30, è previsto un incontro di grande interesse culturale presso la Farmacia di Mercogliano, con un convegno sul tema dell'enogastronomia, dal titolo “Quel pazzo venerdì”.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Radici Future ha organizzato un evento con la Zeza di Mercogliano per far conoscere ai ragazzi delle scuole locali le radici culturali del paese.

A Monteforte Irpino si tiene il Carnevale chiamato Zeza.

