Castelluccio Valmaggiore accoglie il Presepe Vivente | un viaggio tra fede storia e tradizioni locali
Il fascino millenario della Natività incontra la suggestione del borgo. Il prossimo 26 dicembre (con repliche il 4 e 6 gennaio 2026), a partire dalle ore 18.00, Castelluccio Valmaggiore ospiterà il suo Presepe Vivente, un evento che promette di trasportare visitatori e pellegrini indietro nel. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Leggi anche: A Giuliana torna il Presepe vivente: un viaggio nella luce, tra storia, fede e tradizione
Leggi anche: Il Presepe Vivente di Santa Lucia: un viaggio nel tempo tra fede, tradizione e comunità
Castelluccio Valmaggiore come una Piccola Betlemme: torna il Presepe Vivente tra fede, storia e tradizioni locali - Il prossimo 26 dicembre (con repliche il 4 e 6 gennaio’26) a partire dalle ore 18, Castelluccio Valmaggiore ospiterà il suo Presepe Vivente, per un evento che promette di trasportare visitatori e pell ... foggiacittaaperta.it
"RUOTE IN FESTA", a Castelluccio Valmaggiore il Natale si colora di creatività, riciclo e comunità - facebook.com facebook
“Ruote in Festa”, a Castelluccio Valmaggiore il Natale si colora di creatività, riciclo e comunità x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.