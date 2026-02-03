Hyundai espande la gamma N con nuovi modelli elettrici per raggiungere 100mila unità entro il 2030
Hyundai punta forte sui modelli elettrici. La casa sudcoreana ha annunciato che entro il 2030 intende arrivare a vendere 100 mila unità della sua divisione N, dedicata alle auto ad alte prestazioni. Per raggiungere questo obiettivo, Hyundai amplia la gamma con nuovi modelli elettrici, puntando a conquistare una fetta di mercato sempre più grande nel settore delle auto sportive a zero emissioni.
Hyundai ha annunciato un ambizioso piano di espansione per la sua divisione N, la linea ad alte prestazioni del marchio sudcoreano, con l’obiettivo di superare il traguardo delle 100.000 unità vendute entro il 2030. Il progetto, che rappresenta una svolta strategica per il gruppo, non si limita a incrementare il numero di modelli ma punta a ridefinire il concetto di sportività nel contesto dell’elettrificazione globale. L’annuncio, reso noto attraverso dichiarazioni ufficiali del presidente di Hyundai Motor North America, Olabisi Boyle, conferma che entro i prossimi tre o quattro anni la gamma N sarà significativamente ampliata, con nuovi modelli che si affiancheranno a quelli già in produzione. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Hyundai N
Ultime notizie su Hyundai N
