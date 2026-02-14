Meloni | Vogliamo continuare ad essere ponte privilegiato tra Ue e Africa

Il presidente Meloni afferma che l’Italia desidera rafforzare il ruolo di ponte tra l’Unione Europea e l’Africa, sottolineando la volontà di promuovere partnership solide e reciproche. La sua dichiarazione arriva in un momento in cui il governo italiano sta intensificando gli sforzi diplomatici con i paesi africani, anche attraverso incontri ufficiali e accordi commerciali. Meloni ha ricordato come la storia italiana sia segnata da un’attitudine al dialogo e alla collaborazione, caratteristiche che intende mettere al centro delle relazioni internazionali.

"Ho l'onore di guidare una nazione che ha nel suo dna caratteristiche che storicamente la rendono un partner rispettato: la propensione al dialogo, la capacità di discussione, il rispetto per gli altri prima di ogni cosa. Una nazione che ha costruito parte della sua identità e della sua politica estera sul profondo significato di una parola, che in un mondo instabile e imprevedibile come il nostro, può essere la chiave per tracciare la rotta: la parola è cooperazione". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni intervenendo all'assemblea dei capi di Stato e di governo dell'Unione africana, ad Addis Abeba.