Meloni teme un referendum plebiscito che può ritorcersi contro il governo

Il premier Meloni esprime preoccupazione per il rischio di un referendum plebiscitario, che potrebbe mettere in crisi il governo. La tensione tra le forze politiche aumenta, mentre cresce anche la paura di una consultazione popolare troppo polarizzante. Nei giorni scorsi, alcuni partiti di opposizione hanno già annunciato l’intenzione di promuovere la consultazione, alimentando i timori di un’ulteriore spaccatura nel Paese.

Tranquilli, non si vota. La situazione politica è sempre più nervosa, complice il referendum, che è di per sé divisivo, ma non solo per questo. Il problema vero è che il governo stenta praticamente in tutti i campi, e questo sta diventando senso comune, più diffuso di due anni fa o anche solo di qualche mese fa. Persino sul piano internazionale, quello sul quale la presidente del Consiglio ritiene di avere buone carte, gira, gira, resta solo un po’ di fuffa e di propaganda, come sul « motore italo-tedesco », che già sembra una bicicletta a pedali, totalmente ridimensionato tra un discorso di Draghi e un’uscita di Macron. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Il referendum sulla riforma della giustizia si terrà il 22 e 23 marzo 2026.

MELONI Noi siamo pronti a Tutti i referendum Siamo pronti sempre PER IL VOTO DEI CITTADINI

