Referendum Giustizia 2026 perché la data può ancora slittare | i due possibili ricorsi contro il governo

Il referendum sulla riforma della giustizia si terrà il 22 e 23 marzo 2026. Il governo ha confermato la data, anche dopo aver modificato il testo del quesito. Tuttavia, ci sono ancora due possibili ricorsi che potrebbero far slittare l’appuntamento. La situazione resta in bilico e le eventuali decisioni arriveranno solo nelle prossime settimane.

Il referendum sulla giustizia, previsto per domenica 22 e lunedì 23 marzo, rappresenta un momento importante di partecipazione democratica.

Dopo la decisione della Cassazione di ammettere il quesito di un comitato di giuristi, il referendum sulla riforma della Giustizia potrebbe subire un ritardo.

Referendum giustizia, il Tar dice no al ricorso: urne il 22 e 23 marzo

